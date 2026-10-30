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JOJ Dakar 2026 : Le message du président Diomaye (vidéo)

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À quelques heures du démarrage des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévu ce samedi 31 octobre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel à l’ensemble des Sénégalais à travers une publication sur sa page Facebook.

Le chef de l’État invite les populations à réserver un accueil chaleureux aux jeunes venus de différents pays pour participer à cette compétition. Bassirou Diomaye Faye exhorte les Sénégalais à faire preuve d’hospitalité et à accompagner les délégations étrangères dans leurs différents besoins durant leur séjour au Sénégal.

Conscient des difficultés que pourrait entraîner l’événement dans les déplacements, notamment sur les routes, le président de la République appelle également les populations à la patience et à la tolérance afin que les Jeux se déroulent dans la paix.

Il invite par ailleurs les Sénégalais à soutenir et à encourager les jeunes sportifs, rappelant que tout le pays est derrière eux.

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