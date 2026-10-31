JOJ Dakar 2026 : Idrissa Seck célèbre la jeunesse et appelle à l’unité autour du sport

À l’occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Idrissa Seck a adressé un message mettant en avant le talent, le courage et l’ambition de la jeunesse. L’ancien Premier ministre voit en cet événement historique une occasion de célébrer l’unité, le dépassement de soi et la fierté du Sénégal et de l’Afrique.

Dans son message, publié sous le slogan « Une jeunesse, un rêve, un avenir », Idrissa Seck invite à célébrer les jeunes à travers leurs talents et leurs ambitions, à l’occasion de cette compétition internationale organisée au Sénégal.

Il souhaite que ces Jeux constituent un symbole d’unité et de dépassement de soi, tout en renforçant le sentiment de fierté nationale et continentale.

Son message s’achève sur un triple appel : « Vive la jeunesse ! Vive le sport ! Vive le Sénégal ! »