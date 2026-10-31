Navétanes 2026 : Le ministère des Sports réajuste le calendrier en raison des JOJ Dakar

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé un réaménagement du calendrier de la saison sportive 2026 du mouvement Navétanes, en raison de l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Dans un communiqué publié le 30 octobre, le ministère précise que cette mesure tient compte des contraintes liées à la disponibilité des infrastructures sportives et à la mobilisation des installations pour accueillir cet événement, première édition organisée sur le continent africain.

Dans la région de Dakar, les compétitions restantes de la saison pourront se poursuivre du 16 au 29 novembre 2026. Dans les autres régions du Sénégal, la saison sportive est officiellement prolongée jusqu’au 8 novembre 2026.

Le ministère précise également qu’aucune compétition ni aucun rassemblement sportif organisé dans le cadre du mouvement Navétanes ne sera autorisé dans les zones d’impact des JOJ entre le 31 octobre et le 15 novembre 2026.

Les autorités administratives, les structures d’encadrement et les acteurs du mouvement Navétanes sont ainsi invités à prendre les dispositions nécessaires pour veiller au respect de ce calendrier réajusté.