JOJ Dakar 2026 : Ousmane Sonko souhaite la bienvenue aux délégations et félicite les organisateurs

À l’occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a adressé un message de bienvenue aux chefs d’État, aux délégations officielles, aux athlètes et à leurs encadrements venus prendre part à cet événement. Il a également salué les efforts des organisateurs et rendu un hommage particulier au maire de Dakar, Abass Fall.

« Dal-leen ak jàmm ci réewum teraanga », a écrit Ousmane Sonko, souhaitant la bienvenue aux invités du Sénégal au nom de l’Assemblée nationale. Dans son message, il a adressé ses félicitations et ses encouragements à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la préparation de ce rendez-vous, notamment le Comité international olympique (CIO), le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), les administrations et les municipalités.

Le président de l’Assemblée nationale a particulièrement salué le travail du maire de Dakar, Abass Fall. Il a souligné son esprit « républicain et inclusif », estimant qu’il a réussi, en un temps record, à illuminer la capitale et à aménager ses espaces afin d’offrir aux visiteurs un séjour mémorable.

Ousmane Sonko a également remercié le COJOJ pour le badge « all access » qui lui a été remis. Il a annoncé son intention de visiter le village olympique et d’assister à une ou deux épreuves.

À l’endroit des jeunes athlètes venus du monde entier, il a conclu son message par un souhait : « Chère jeunesse du monde, que votre fête soit belle ! »