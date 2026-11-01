JOJ Dakar 2026 : Khalifa Sall salue une cérémonie d’ouverture « magnifique »

Présent à Diamniadio lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Khalifa Sall n’a pas caché son admiration pour le spectacle. Le leader de Taxawu Sénégal a adressé ses félicitations à Mamadou Diagna Ndiaye et aux membres du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) « pour cette magnifique cérémonie ».

L’ancien maire de Dakar estime que le Sénégal a, à travers cet événement, rappelé au monde « que la grandeur d’un peuple se mesure aussi à sa capacité de relever les défis les plus ambitieux ».

Khalifa Sall a également exprimé sa fierté à l’égard de la jeunesse africaine, qu’il considère comme porteuse de talent, d’espoir et d’avenir.

Le responsable politique a par ailleurs salué le symbole incarné par Amadou Dia Ba, qui a porté la flamme olympique lors de la cérémonie. « Amadou Dia Ba, en portant la flamme olympique, a magnifiquement incarné le dialogue des générations, entre transmission d’un héritage et confiance en l’avenir », a-t-il déclaré.