JOJ Dakar 2026 : Le Sénégal fait vibrer l’Afrique et captive le monde

Le Sénégal a vécu, ce samedi 31 octobre 2026, un moment historique avec l’ouverture officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, transformé pour l’occasion en vitrine de la culture et de l’identité africaines, jeunes athlètes, enfants, autorités et personnalités venues des quatre coins du monde se sont donné rendez-vous pour célébrer le sport et la jeunesse. Entre prestations artistiques, hommages aux figures historiques du Sénégal et célébration de la diversité culturelle du pays, la cérémonie d’ouverture a offert un spectacle riche en couleurs et en émotions.

Bien avant le démarrage officiel de la cérémonie, prévu à 18 heures, le stade Abdoulaye Wade affichait déjà une forte affluence. Malgré la chaleur, le public a massivement répondu à l’appel de l’Afrique pour assister à cette première historique : l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse sur le continent africain.

L’ambiance était au rendez-vous avec la participation de plusieurs artistes de renom. Wally Ballago Seck a notamment contribué à faire monter l’enthousiasme dans les tribunes, dans une atmosphère festive portée par la musique, la danse et la ferveur du public.

Mais au-delà du spectacle, cette cérémonie a surtout été une célébration de l’histoire et de l’identité africaines. À travers la voix du professeur Massamba Gueye, les grandes figures historiques du Sénégal ont été remises à l’honneur. L’épopée de Lat Dior et les parcours des héros qui ont marqué l’histoire du pays ont ainsi été revisités dans une séquence mêlant récit historique et prestations artistiques de jeunes talents.

La lutte sénégalaise a également occupé une place de choix dans cette célébration. Sous la voix de Bécaye Mbaye, les champions Modou Lo, Eumeu Sène et Sa Thiès, le Roi des arènes, ont participé au spectacle à travers une prestation qui a mis en lumière cette discipline profondément ancrée dans la culture nationale.

Autre moment fort, Baba Maal a fait vibrer le stade au rythme du Pulaar, dans une célébration musicale qui a rappelé la richesse des expressions culturelles du continent.

La cérémonie a également réservé une place particulière aux jeunes Sénégalais qui, loin des projecteurs, font vivre quotidiennement les rues et les marchés du pays. Les vendeurs ambulants, les jeunes vendeurs à la sauvette, les vendeurs de café et les conducteurs de pousse-pousse ont été représentés dans un tableau artistique particulièrement évocateur.

De Sandaga à Colobane, en passant par la Médina et Pikine, c’est toute une facette du Sénégal populaire qui a été mise en scène. Un hommage à ces réalités quotidiennes qui font aussi l’identité du pays. À travers ce tableau, la cérémonie a rappelé que la richesse du Sénégal ne réside pas uniquement dans ses monuments ou ses grandes figures, mais également dans sa diversité humaine, sociale et culturelle.

Prenant la parole, la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a salué la place accordée aux jeunes dans l’organisation de ces Jeux. Elle a notamment souligné la contribution de la jeunesse sénégalaise, dont la créativité, l’énergie et les idées ont participé à donner vie à l’événement.

« Ces Jeux sont véritablement des Jeux pour les jeunes, par les jeunes », a-t-elle déclaré, en mettant en avant l’esprit de la Teranga et l’accueil réservé aux délégations venues du monde entier.

La dirigeante du CIO a également exprimé sa fierté de voir l’Afrique accueillir pour la première fois le mouvement olympique dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. S’adressant aux jeunes athlètes, elle les a invités à profiter pleinement de cette expérience, à croire en leurs capacités, à rêver grand, à nouer des amitiés et à faire du sport un espace de rencontre entre les peuples.

De son côté, le président du Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, a rappelé le long chemin parcouru depuis l’attribution des Jeux à Dakar en 2018, à Buenos Aires. Il est notamment revenu sur les difficultés liées à la pandémie de Covid-19 et sur les efforts consentis pour mener le projet à son terme.

Il a salué l’engagement du président Bassirou Diomaye Faye dans les dernières étapes de la préparation, notamment son implication dans l’accueil et le parcours de la flamme olympique à travers le Sénégal.

« Ce soir, l’Afrique n’est plus en marge du jeu, elle en devient le cœur », a-t-il affirmé, soulignant le caractère historique de cette édition. Il a également insisté sur l’héritage que ces Jeux doivent laisser au pays, en rappelant que les infrastructures mises en place devront servir demain aux élèves, aux étudiants et aux populations.

S’adressant aux jeunes athlètes venus de près de 200 pays, Diagna Ndiaye les a invités à faire de ces Jeux un moment de fraternité, de respect et d’amitié, au-delà de la compétition et de la quête des médailles.

« Nous ne voulons pas être une parenthèse. Nous voulons être une référence », a-t-il lancé, avant de conclure son intervention par un appel à la jeunesse, au Sénégal et à l’Afrique.

Pour clore cette cérémonie historique, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à l’ouverture officielle des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Par cet acte, le Sénégal a officiellement lancé cette première édition organisée sur le continent africain, ouvrant ainsi quinze jours de compétitions et de rencontres entre de jeunes athlètes venus du monde entier.