JOJ Dakar 2026 : Mbao organise deux journées dédiées à l’environnement, à la culture et au patrimoine

Dans le cadre de la dynamique des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Diwane G Management en partenariat avec le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme Mbao prévoient deux journées d’activités consacrées à la protection de l’environnement, à la valorisation de la culture et à la découverte du patrimoine local.

La première journée est prévue ce mercredi 4 novembre 2026, de 9 heures à 16 heures, autour de l’environnement. Plusieurs activités sont annoncées, notamment des opérations de nettoyage et d’aménagement, du reboisement, la réalisation de fresques murales ainsi que l’installation de bancs écologiques.

Le dimanche 8 novembre, les initiatives se poursuivront avec une randonnée écologique programmée de 9 heures à 12 heures. Le parcours permettra aux participants de découvrir plusieurs sites de la commune, notamment la plage, le centre équestre et la forêt classée.

La journée se poursuivra dans l’après-midi, de 15 heures à 19 heures, avec une animation culturelle destinée à mettre en valeur les traditions, le patrimoine et l’identité culturelle de Mbao.

À travers ces deux rendez-vous organisés dans le contexte des JOJ Dakar 2026, Mbao entend réaffirmer son engagement en faveur de la protection de l’environnement, de la promotion de la culture et de la mobilisation citoyenne. La commune place ainsi ces initiatives sous le signe de la valorisation de son cadre de vie et de son patrimoine local.