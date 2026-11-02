JOJ Dakar 2026 : Thierno Bocoum salue une victoire collective et rend hommage aux artisans de l’événement

Le président du mouvement AGIR, Thierno Bocoum, a salué le lancement des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qu’il considère comme une victoire collective dépassant les rivalités politiques. L’ancien parlementaire a notamment rendu hommage aux différents acteurs politiques et institutionnels qui ont contribué, au fil des années, à la réalisation de cet événement historique.

« Quelle fierté de voir le Sénégal accueillir le monde, nos couleurs flotter au-dessus des frontières, notre jeunesse rayonner et notre pays offrir à l’Afrique un rendez-vous historique », s’est réjoui Thierno Bocoum.

Refusant toute logique d’appropriation partisane ou d’amnésie institutionnelle, le leader d’AGIR a insisté sur la nécessité de reconnaître les contributions successives à cette aventure olympique. « La République ne se construit pas dans la négation de ce qui a été fait avant soi, mais dans la capacité à préserver, améliorer et transmettre », a-t-il rappelé.

Thierno Bocoum a adressé ses félicitations au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son gouvernement pour avoir assuré la continuité de cet engagement national jusqu’à son aboutissement. Il a notamment cité le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, la ministre des Sports, Djirèye Clotilde Coly, ainsi que les différents départements ministériels mobilisés.

L’ancien député a également salué le rôle de l’ancien président Macky Sall, à qui il attribue l’impulsion initiale de cette dynamique, notamment à travers le portage de la candidature du Sénégal et les investissements infrastructurels ayant contribué à convaincre le Comité international olympique (CIO).

Ses félicitations sont aussi allées à Mamadou Diagna Ndiaye, au Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et au Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), pour leur travail de coordination.

Dans son hommage, Thierno Bocoum a également évoqué les contributions de Khalifa Sall, à la genèse de l’ambition olympique, de Soham El Wardini, pour son soutien institutionnel lors de la phase d’attribution, de Barthélémy Dias, pour son engagement en faveur de l’héritage olympique de Dakar, et d’Abass Fall, pour la continuité de la mobilisation territoriale.

Il a par ailleurs félicité Matar Bâ, Yankhoba Diatara, Amadou Bâ, Lat Diop et Mame Mbaye Niang, cités parmi les acteurs ayant accompagné le processus au fil des différents gouvernements.

Pour le président d’AGIR, la réussite des JOJ 2026 démontre qu’un pays peut avancer lorsque ses grandes ambitions dépassent les alternances politiques et les changements de dirigeants. « Un pays avance lorsque les ambitions survivent aux hommes, lorsque les projets traversent les alternances, lorsque les réalisations dépassent les clivages et lorsque l’intérêt général prend le dessus sur les querelles politiques », a-t-il déclaré.

Thierno Bocoum appelle ainsi à l’émergence d’une véritable « culture de la continuité de l’État ». Il estime que la réussite des Jeux devra également se mesurer à l’héritage laissé aux générations futures, notamment à travers des infrastructures modernes et durables, une jeunesse mieux formée et de nouvelles opportunités économiques.