Le Havre AC : Demba Ba quitte à son tour la direction sportive du club

La crise se poursuit au Havre AC. Après le limogeage de Didier Digard et la démission de Jean-Michel Roussier, l’ancien international sénégalais Demba Ba a également décidé de mettre fin à ses fonctions de directeur sportif. Le club normand enregistre ainsi un troisième départ majeur en l’espace de quelques jours.

Selon les informations de L’Équipe, Demba Ba a choisi de quitter le HAC, deux jours seulement après les bouleversements intervenus au sein de la direction du club. Ce nouveau départ accentue l’instabilité institutionnelle et sportive d’une équipe qui occupe la dernière place de la Ligue 1, avec seulement deux points après neuf journées.

Pour assurer sa succession, les dirigeants havrais ont porté leur choix sur Quentin Rauzier. Arrivé au club durant l’été en qualité d’adjoint, il est appelé à prendre en charge la direction sportive.

En quelques jours, le Havre AC se retrouve ainsi sans président, sans directeur sportif et sans entraîneur, dans un contexte de profonde recomposition de son organigramme.