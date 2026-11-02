Ziguinchor : Un garçon de 6 ans retrouvé mort dans une fosse

Un drame a plongé le quartier de Korintass, à Ziguinchor, dans la tristesse et la consternation. Un garçon âgé de 6 ans a été retrouvé sans vie, hier en début de soirée, dans une fosse abandonnée. Les circonstances de sa mort restent encore inconnues.

L’émotion est vive dans le quartier de Korintass, à Ziguinchor, après la découverte macabre du corps d’un enfant de 6 ans dans une fosse abandonnée. Le drame s’est produit hier, en début de soirée, dans des circonstances qui n’ont pas encore été élucidées.

D’après les premières informations recueillies, le garçon jouait un peu plus tôt avec ses camarades dans le quartier. Mais quelques heures plus tard, son corps a été découvert au fond d’une fosse laissée à l’abandon.

Comment l’enfant s’est-il retrouvé dans cet endroit ? S’agit-il d’une chute accidentelle ou d’un autre scénario ? Pour l’heure, aucune explication officielle ne permet de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

La terrible nouvelle a plongé la famille de la victime dans une profonde douleur, tandis que les habitants de Korintass sont sous le choc. La disparition tragique de ce garçonnet de 6 ans relance également les interrogations sur les dangers que représentent les fosses abandonnées, notamment pour les enfants.

Les circonstances de ce drame restent à éclaircir.

Source : Seneweb