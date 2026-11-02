Ross Béthio : Un femme mariée tue son amant

L’affaire fait grand bruit au village de Souloul, à Ross Bethio, dans le département de Dagana, après le meurtre du commerçant Cheikh Mbodj Diop. La victime a été poignardée au cou dans la cour de l’école primaire, lors d’un rendez-vous nocturne. D’après Libération, l’auteure présumée est F. Diop, une femme mariée de 23 ans, revenue au village quelques jours après son accouchement.

Interpellée par la gendarmerie de Ross-Béthio, notamment à la suite d’un message menaçant adressé à une femme qu’elle soupçonnait d’entretenir une relation avec la victime, elle est passée aux aveux. Citée par le journal, elle évoque la jalousie et la trahison pour expliquer son geste. Elle affirme que son amant aurait tenté de la contraindre à avoir des rapports sexuels, au lieu de lui remettre le cadeau promis lors de leur rendez-vous.