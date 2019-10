José Mourinho aurait choisi son nouveau club, mais lequel ?

En marge de la recherche du futur entraîneur de l’OL, Jean-Michel Aulas dit avoir essuyé le refus de José Mourinho, parce que ce dernier aurait « déjà choisi un autre club ». Quelle équipe le Portugais s’apprête-t-il donc à rejoindre ? Tour d’horizon des pistes du moment.

Tottenham

Auteur d’un début de saison très moyen, tant en championnat qu’en Ligue des Champions, Tottenham pourrait très vite changer d’entraîneur. Malgré les excellents résultats qu’il obtient depuis quelques années sur le banc londonien, Mauricio Pochettino est aujourd’hui clairement menacé, et beaucoup de supporters réclament son départ. Comme José Mourinho aimerait rebondir en Angleterre, et comme les Spurs ont de gros moyens, ce challenge semble en tous points parfait pour l’ancien coach de Manchester United. Notre avis : la piste la plus chaude.

Everton

Battu à Burnley samedi dernier, Everton a enchaîné une quatrième défaite de rang en Premier League. Les coéquipiers de Lucas Digne sont au plus mal et occupent une peu reluisante 18eme place au moment de cette trêve internationale. L’entraîneur Marco Silva est évidemment sur la sellette. D’après les médias anglais, le Portugais ne bénéficierait plus que d’un joker, avec la réception de West Ham dans une semaine. Reste à savoir si le « Special One » est prêt à reprendre du service dans un club qui ne fait pas partie du gotha européen. Notre avis : un plan B, au mieux. Marco Silva, l’entraîneur d’Everton.

Wolverhampton

Sur le papier, un mariage entre José Mourinho et Wolverhampton paraît totalement improbable. Mais en y regardant de plus près, les Wolves ont des atouts pour séduire le Portugais. Un en particulier : la présence de son compatriote Jorge Mendes. L’agent de Cristiano Ronaldo joue un rôle officieux de directeur sportif dans ce club de Premier League qui lui sert de laboratoire en Premier League. Onzièmes au classement, les coéquipiers de Joao Moutinho restent sur un exploit à Manchester City. Honnête, ce qui laisse donc difficilement imaginer un départ du coach Nuno Espirito Santo. Notre avis : le coach en place est-il menacé ?

Real Madrid

Le retour de José Mourinho est dans les tuyaux depuis un moment. Si Zinedine Zidane n’était pas revenu en fin de saison dernière, on se demande même si le « Special One » n’aurait pas été nommé pendant l’été. Il est apprécié de Florentino Pérez et certains supporters madrilènes aimeraient le voir revenir sur le banc. La perspective a de quoi enchanter Mourinho, mais la situation du Real s’est un peu améliorée ces dernières semaines avec de bons résultats en Liga. Du coup, on voit mal Zidane se faire débarquer à court terme. Ce qui va à l’encontre des propos de Jean-Michel Aulas. Notre avis : Zidane ne va pas être viré si vite.

Dortmund

Accroché à Fribourg le week-end dernier, Dortmund a chuté au classement de Bundesliga. Le départ n’est pas aussi canon que la saison dernière, et Lucien Favre commence à ressentir des premières secousses. Ces derniers jours, la presse allemande s’est fait l’écho d’un possible changement d’entraîneur sur le banc du BVB. Le club de la Ruhr peut intéresser José Mourinho, même s’il semble un peu en-dessous des prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions. Reste que le mariage des deux cultures semble compliqué sur le papier. Notre avis : deux cultures trop différentes.