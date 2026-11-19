Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi, au quartier Dial Diop, la 25e édition de la Journée des Forces armées, placée sous le thème « Les Forces armées, vecteurs de l’intégration sous-régionale et de la sécurité collective ».

À cette occasion, le Chef de l’État a rendu hommage aux soldats tombés au service de la Nation, aux blessés ainsi qu’aux anciens militaires, avant de saluer la présence à Dakar des chefs d’état-major des Armées des pays de la CEDEAO.

Face aux menaces qui pèsent sur l’Afrique de l’Ouest, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d’une réponse concertée, reposant notamment sur le partage de renseignements, les exercices conjoints et un effort durable en faveur de l’autonomie stratégique régionale et continentale.

Dans un contexte régional en recomposition, le président de la République a réaffirmé l’attachement du Sénégal au dialogue, aux solutions concertées et à la préservation des acquis de la coopération régionale.

La cérémonie a également été marquée par le baptême de deux promotions d’élèves-officiers, désormais dénommées Médecin-colonel Mady Oury Sylla et Capitaine André Senghor.

Le Chef de l’État a enfin renouvelé aux Forces armées la reconnaissance de la Nation ainsi que sa volonté de poursuivre leur modernisation.