Journée des Forces armées : Idy fait sa première sortie aux côtés de Macky…

Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a effectué, ce mardi, sa première sortie officielle aux côtés du Chef de l’Etat. En effet, Idrissa Seck a « accompagné » Macky Sall lors la célébration de la journée des Forces armées au camp Dial Diop tout comme Aminata Mbengue Ndiaye du Haut conseil des collectivités locales (Hcct), entre autres.

« Cette cérémonie nous rassemble, …un temps de souvenirs. Je salue la mémoire de nos disparus. Je salue et j’encourage nos hommes sur les théâtres d’opérations », souligne le président qui a rappelé que « la fête de l’indépendance n’a pu été célébrée à cause de la pandémie. »

« Cette édition touche à la raison d’être du métier de l’armée. Face aux menaces nombreuses et complexes, la notion revêt de nouvelles dynamiques. Nos frontières sont devenues difficiles à protéger. Le terrorisme et les autres nouveaux défis nous interpellent… », conclut Macky Sall.