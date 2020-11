Marathon Budgétaire : Sonko, Dethié Fall, Woré Sarr abonnés absents

Les ministre défilent quotidiennement devant les commissions techniques de l’Assemblée nationale. Mais ce qui intrigue «L’As» est l’absence des députés Ousmane Sonko, Dethié Fall et Woré Sarr. D’après nos sources, ces trois n’ont été aperçus pas même une seule fois depuis le début de l’ouverture du marathon budgétaire.

Même Pape Diop, dont on disait que lui et Farba Ngom devait être virés pour absentéisme, a été aperçu samedi matin à l’Assemblée lors de l’examen du budget des Collectivités territoriales. beaucoup attendent simplement le plénières pour faire leur show. On verra bien comment Déthé Fall va se comporter, lui qui jadis était le plus virulent contre le régime Sall. Il devait être dans ses petits souliers avec la volte-face spectaculaire de son mentor.