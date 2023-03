Juan Branco : « La France a dépêché une délégation au Palais il y a 5 jour »

On n’a pas encore fini de parler du verdict rendu hier jeudi par la Chambre correctionnelle dans le procès en diffamation qui oppose Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang. Le très réputé avocat français de l’opposant sénégalais, refoulé à sa descente d’avion dans la nuit de mercredi à jeudi, a fait une très grosse révélation qui, si elle se confirme, pourrait avoir joué dans le prononcé du verdict rendu par le juge Mamadou Yakham Keita.

Selon Me Juan Branco, le Président Emmanuel Macron a envoyé une délégation de l’Élysée et du Quai d’Orsay (ministère des Affaires étrangères de France) au Palais présidentiel sénégalais pour discuter du procès et de ses enjeux. « J’apprends qu’une délégation de l’Elysee et du quai d’Orsay avait été dépêchée en urgence au palais présidentiel il y a cinq jours, dans la perspective du procès. La France prétendra-t-elle n’avoir joué aucun rôle dans cette pantalonnade ? », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Avant de s’interroger sur le mutisme du gouvernement français sur son expulsion du territoire sénégalais: « Pourquoi se tait-elle au sujet de l’arrestation et l’expulsion de l’un de ses ressortissants, auxiliaire de justice, dans l’exercice de ses fonctions ? Pourquoi a-t-elle envoyé un sorcier blanc dans l’autre camp ? Pourquoi ce changement de chambre de jugement ? ».

Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts à payer au plaignant Mame M’Baye Niang. La question, c’est: est-ce que la France a mis la pression à Macky pour que Sonko ne soit pas privé de ses droits civiques.

Avec Pressafrik