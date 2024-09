«Jub-jubal-jubanti n’a pas sa place sur les documents administratifs» (Abdoul Mbaye)

Sur les réseaux sociaux, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye s’est insurgé contre une mention du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye sur les documents administratifs.

« J’ai dénoncé en son temps le ‘‘beige et marron’’ envahissant les logos et le bien publics. Il faut aussi rappeler aujourd’hui que le ‘‘Jub, jubal, jubanti’’ n’a pas sa place sur les documents administratifs. Respectons la République, la Patrie et la diversité de notre Nation », a écrit le leader de de l’Alliance pour la citoyenneté et le Travail (ACT) sur sa page Facebook