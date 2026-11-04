Justice : Fin des convocations portant la mention « Affaire vous concernant »

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, veut mettre fin à l’utilisation de la formule « Affaire vous concernant » dans les convocations adressées aux personnes appelées par les services de police judiciaire. Dans une circulaire datée du 3 novembre 2026, il demande aux procureurs généraux de veiller à ce que les motifs des convocations soient désormais clairement indiqués.

Le garde des Sceaux estime que cette pratique maintient les personnes convoquées dans l’ignorance de l’objet de leur audition et peut porter atteinte aux droits de la défense. Il rappelle que ces garanties sont consacrées par l’article 9 de la Constitution et l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Désormais, les officiers et agents de police judiciaire devront préciser, dans chaque convocation, la nature de l’affaire, l’infraction ou les faits sur lesquels la personne sera entendue. Lorsque la convocation concerne un témoin ou une victime, cette qualité devra également être mentionnée.

Pour Me Moussa Sarr, cette mesure doit permettre aux personnes concernées de mieux préparer leur défense, de réunir les pièces utiles et, si elles le souhaitent, de solliciter l’assistance d’un conseil avant leur audition.

Le ministre précise toutefois que cette nouvelle exigence ne remet pas en cause le secret de l’enquête. Il ne s’agit pas de communiquer les éléments recueillis par les enquêteurs ou les indices dont ils disposent, mais uniquement de fournir aux personnes convoquées les informations nécessaires à la préparation de leur défense et au bon déroulement de leur audition.

Les procureurs généraux près les cours d’appel sont chargés de veiller à la stricte application de cette circulaire et de rendre compte de toute difficulté rencontrée.