Kabirou Mbodj condamné à…

Deux ans dont six mois ferme et 5 milliards de francs Cfa à payer aux plaignants, C’est la sentence infligée à Kabirou Mbodj, ce mercredi, dans le procès qui l’oppose à ses ex associés.

Me Seydou Diagne, avocat de la partie civile, s’est réjoui de la décision du Tribunal pour ce qui concerne « l’abus de biens sociaux » et de la peine infligé au Patron de Wari. Mais, la robe noire et ses clients comptent interjeter appel quant à l’amende, rapporte Igfm. « Nous demandions des milliards et le Tribunal nous en a accordé 5 milliards à payer à mes clients. Nous, nous nous attendions à plus de 5 milliards puisqu’on réclamait 20 milliards de francs Cfa. C’est pourquoi nous allons interjeter appel », a-t-il indiqué.