Kadialy Gassama demande le renflouement de l’épave du Joola

22ème anniversaire du chavirement du Joola : IL EST TEMPS DE RENFLOUER L’EPAVE DU NAVIRE

Vingt-deux années après la survenue de la plus grande catastrophe humaine de l’histoire de la marine marchande, le transbordeur le Joola gît toujours dans les profondeurs des mers, au large des côtes gambiennes avec ses nombreux carnets secrets à bord. A l’occasion de la commémoration de la date anniversaire ce 26 Septembre 2024, le moment nous est encore offert pour nous recueillir et avoir une pensée pieuse pour les disparus en continuant de réfléchir sur le drame, notamment, en nous interrogeant sur le refus des pouvoirs publics d’ordonner, jusqu’à nos jours, le renflouement du navire.

Personne n’a cru à la thèse officielle, simpliste et superfétatoire de la surcharge du navire pour expliquer la cause directe de l’accident, car, le commandant de bord avait refusé d’appareiller à Ziguinchor pour des raisons d‘ennuis techniques, à la suite de réparations de fond du navire, consécutivement à un arrêt technique de longue durée. De plus, lorsque la gestion du navire relevait de la marine marchande et non de la marine de guerre, le Joola n’officiait jamais sur l’axe Dakar Ziguinchor le mois de Septembre en raison des caractéristiques du navire et des intempéries qu’il faisait sur les côtes sénégalaises et gambiennes pendant cette période de l’année.

La spécificité des navires qui officient sur l’axe Dakar-Ziguinchor, en fonction de l’adaptabilité à la configuration géoéconomique, confère à ces types d’embarcation des caractéristiques de faible tirant d’eau, leur permettant, en même temps, d’affronter les mers le long des côtes et de pouvoir remonter profondément à l’intérieur des terres par le fleuve. Il est particulièrement interdit à ces types d’embarcation de naviguer en haute mer en raison de leur instabilité due au faible tirant d’eau. En mer agitée, le long des côtes, ces navires circulent sur des parcours souvent très difficiles et souffrent beaucoup.

Le «Joola», en vertu justement des intempéries qui se manifestent dans la zone, était mis aux arrêts de rigueur chaque fois pendant cette période de l’année pour carénage. C’est dire qu’en fonction de l’agitation zonale de la mer pendant la période, comme si la météo interdisait aux navires d’appareiller pour cause de mauvais temps, que ce moment était choisi pour retirer le bateau de l’eau et le mettre à sec au dock flottant pour sa révision annuelle. Force est de constater que si la mesure administrative de reprise des rotations du «Joola» était calée après le mois de septembre, selon un temps plus clément qu’il ferait dans la zone pour ces types d’embarcation, la catastrophe aurait pu être évitée.

Au plan technique, le fait que le navire a chaviré en se couchant sur le flanc pour se renverser, prouvant qu’il n’a pas naufragé en prenant de l’eau par l’avant, auquel cas, les opérations de sauvetage pouvaient être organisées, nous renseigne à suffisance sur les causes matérielles de l’accident. Car, si les ballasts du navire étaient fonctionnels à cet instant précis où le gîte du navire s’accentuait, le commandant aurait pu avoir la possibilité de redresser son navire qui s’inclinait dangereusement sur un flanc, évitant ainsi le chavirement. Les ballasts sont des réservoirs d’eau de grande contenance équipant certains navires. Ils sont destinés à être remplis ou vidangés d’eau de mer afin d’optimiser la navigation selon les situations.

Le transbordeur le «Joola» était équipé justement de ballasts pour corriger les gîtes qui pouvaient apparaitre à cause des forts courants ou du mauvais temps. Le renflouement du navire ou des visites sur l’épave dans l’eau, auraient permis de constater que les ballasts n’étaient pas ouverts au moment de l’accident, ce qui aurait permis de remplir les réservoirs sur un côté et de faire redresser le navire. Un défaut de fonctionnement du mécanisme de remplissage des ballasts, dû à une panne d’électricité, est un fort indice probant. Le cas échéant, nous nous posons bien la question de savoir s’il y avait à bord un générateur de secours qui aurait pu empêcher la rupture prolongée de l’électricité, comme le stipule le code de la marine marchande ?

La thèse simpliste communément avancée de surcharge du navire avec près de deux mille personnes pour un navire qui peut en prendre neuf cents, ne tient pas la route. Car, le navire était léger au moment du drame, du fait que la soute et le garage ne contenaient pas de beaucoup de marchandises. Au départ de Ziguinchor, le navire était toujours léger, quel que soit le nombre de passagers à bord qui n’était pas déterminant pour la charge d’emport (port en lourd = cinq cents tonnes). Cependant, au départ de Dakar, le navire était le plus souvent lourd au motif que la soute était toujours remplie de matériaux de construction (ciment, ardoises, fer) et de produits alimentaires (riz). C’est dire que ce n’est surtout pas le poids avec la surcharge des passagers qui a fait couler le navire, sinon, il aurait naufragé. Or, le «Joola» a chaviré, attestant sûrement qu’au moment de l’accident, le navire était léger, ce qui était toujours le cas au départ de Ziguinchor, en raison de l’absence de marchandises dans les cales du navire. Le «Joola» pouvait bien emporter plus de trois cents tonnes de marchandises dans la soute du navire en plus du poids des passagers.

En dépit de l’intervalle de temps assez important qui nous sépare de l’accident, de nombreuses questions non élucidées restent toujours en l’état et l’absence de réponses adéquates aux interrogations empêche à la mémoire collective de clore le dossier et interdit le classement de l’affaire. Même si, avec l’usure du temps, la corrosion ou d’autres effets annihilant ont pu effacer certaines données capitales sur l’épave dont l’analyse aurait pu contribuer à déceler des indices probants pour la manifestation de la vérité, il n’en demeure pas moins vrai que le renflouement du navire s’avère, aujourd’hui, plus qu’hier, d’une nécessité absolue, ne serait-ce que pour découvrir et porter à l’opinion certains secrets afin de permettre aux familles des victimes de faire enfin le deuil des disparus. En effet, tant que demeureront des énigmes sur les causes exactes de l’accident ainsi que sur les conditions des drames qui ont prévalu à bord pendant le naufrage, la communauté nationale ne pourra jamais comprendre pour permettre la tranquillité des consciences et le pardon.

Kadialy Gassama, Economiste

