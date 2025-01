Kaffrine : 2000 kg de produits prohibés saisis par la Douane

Le colonel Mahmout Fall, chef de la subdivision des douanes de Kaffrine, a annoncé que son service a saisi plus de 2 000 kilogrammes de produits prohibés dont la contre-valeur est estimée à près de 19 milliards de francs CFA, en 2024. Dans un entretien accordé à l’APS, il a indiqué qu’«au titre de la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics de tous genres, les unités ont réalisé un total de seize affaires contentieuses et saisi quelque 2 201 kilogrammes de produits prohibés pour une contre-valeur de 18 milliards 999 millions 726 580 francs CFA».

Le colonel Mahmout Fall a également indiqué que 969 kilogrammes de faux médicaments ont également été saisis dans six affaires contentieuses en 2024. «La subdivision des douanes a réalisé, en 2024, des résultats globaux de 348 863 295 francs CFA, soit un glissement positif par rapport à 2023, de 24 188 036 francs CFA en valeur absolue et plus de 107% en valeur absolue, a-t-il dit.