Un trafiquant de bois blesse un agent des eaux et forêts…il est envoyé en prison

I. Diallo, trafiquant de bois, a été condamné à quatre mois de prison. L’affaire remonte au mois de décembre dernier, à Kolda. Il s’en était pris à un agent du service régional des Eaux et Forêts, O. Mbodj, blessé lors d’une intervention à Saré Sabaly, une localité située dans le département de Vélingara.

Mbodj et ses collègues étaient aux trousses du mis en cause et de son complice, rembobine Le Soleil, qui relaye l’information : «Vers 6h du matin, les agents du service des Eaux et Forêts ont abandonné leur véhicule non loin avant de s’introduire tranquillement dans le village, avec la collaboration d’un pisteur en uniforme. C’est ce dernier qui est allé toquer à la porte de la chambre où dormait I. Diallo, 24 ans et son frère cadet. Ce dernier a attaqué le pisteur en lui adressant un violent coup.»

«C’est à partir de là, enchaîne la même source, que I.Diallo décide d’entrer en scène en s’emparant de sa hache, [visant] O. Mbodj». Le convoi, se repliant sous la pression des villageois, réveillés par le [vacarme], constate l’absence de l’un de [ses élements]

et rebrousse chemin. Sur place, ils retrouvent un «I. Diallo, survolté, décidé à en découdre avec eux». Mais, les collègues de Mbodj parviendront à maîtriser le trafiquant de bois avant de l’embarquer.

L’opération sera suivie d’une plainte pour «coups et blessures volontaires subis par un agent de l’État». O. Mbodj ne réclame toutefois pas de dommage et intérêts, estimant que «c’est dans le cadre du service à sa Nation qu’il a subi cette grave blessure», signale le journal