Reconstruction du PS : Yéya Diallo en phase avec Serigne Mbaye Thiam

L’ancienne parlementaire de la 13e et 14e législature, par ailleurs présidente du mouvement des jeunesses féminines du Parti socialiste (PS), après un regard sur la configuration actuelle de l’échiquier politique du Sénégal et sur les récentes mutations validées par le peuple sénégalais souverain, rejoint son camarade Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre de l’eau et de l’assainissement et actuel Secrétaire National aux élections du Parti.

Yéya Diallo estime que la démarche de Serigne Mbaye Thiam est plus que révélatrice et reste un acte de bravoure intellectuelle posant avec acuité le vrai débat qui doit, avec raison, s’imposer au sein du parti. « Cette initiative salvatrice, arrive à son heure. J’affirme avec conviction mon soutien à votre appel à la reconstruction du Parti Socialiste Sénégalais. Notre parti, bien plus qu’une simple entité politique, constitue un patrimoine national, tant son rôle a été déterminant dans l’édification d’un État respecté et d’une nation vivant en parfaite harmonie, sans haine ni animosité. Pour perpétuer ce legs, il est aujourd’hui essentiel d’initier un processus de reconstruction du parti fondé sur l’unité, le respect et la concorde », déclare la socialiste qui considère que « les exigences politiques actuelles imposent une nouvelle démarche visant à façonner un visage rénové du socialisme sénégalais, en adéquation avec les aspirations profondes du peuple.

Yéya Diallo soutient que « la démocratie sénégalaise a plus que jamais besoin de l’essence socialiste pour se revitaliser, de ses valeurs universelles centrées sur l’humain, ainsi que de son apport essentiel à la préservation et à la consolidation de ce qui fait l’exception sénégalaise en Afrique : la stabilité politico-sociale et la démocratie dans un État de droit ». Pour ce faire, dira t-elle sur Dakaractu, « il est impératif de se remobiliser massivement dans un élan d’unité et de fraternité, au nom de l’intérêt général, afin d’élever encore plus haut le flambeau socialiste ».