Kaolack : Ansoumana Dione invite le Président Diomaye le 25 janvier

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, attendu au Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, le 25 janvier 2025.

Le 25 janvier 2025, un événement d’une dimension unique et exceptionnelle se prépare au Sénégal, plus précisément dans le Département de Kaolack. Et, c’est à l’initiative d’un digne fils de la région, Ansoumana DIONE qui offre à sa ville natale, un nouveau statut très particulier : la Capitale des malades mentaux errants. Il s’est installé en l’an 2000 à Rufisque où il a su mener un combat pour le respect des droits de cette frange très vulnérable de notre population. Dès le début de sa noble mission, il a vite compris qu’il lui était bien possible de servir son pays, avec l’implantation d’un Centre à Kaolack dont la position est favorable à la prise en charge gratuite de ces malades mentaux errants.

Pour la première fois au Sénégal, les citoyens verront des malades mentaux errants, stabilisés après un séjour au Centre Ansoumana DIONE de Kaolack où ils ont bénéficié d’une prise en charge totale et gratuite. Ce sera à travers une cérémonie solennelle qui se tiendra à ladite structure, le samedi 25 janvier 2025 à partir de 16 heures. D’ailleurs, le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE est attendu à Kaolack, pour présider la présentation des anciens pensionnaires du Centre Ansoumana DIONE. Le Maire de la Commune ainsi que le Président du Conseil Départemental ont été déjà saisis pour plus de réussite à cet événement majeur.

De toutes les façons, les familles bénéficiaires ainsi que les malades mentaux errants stabilisés se préparant déjà pour une grande mobilisation, pour donner un cachet très particulier à cette cérémonie unique en son genre. Après plus de deux décennies de patience, Ansoumana DIONE a vu son rêve se réaliser avec cette couche particulièrement vulnérable et longtemps abandonnée à elle-même. Vingt-cinq (25) longues années de luttes intenses, de sacrifices énormes et surtout de privations, pour venir à bout de ses ambitions, cela mérite une reconnaissance de la part des citoyens, en général et des autorités gouvernementales, en particulier. Le 25 janvier 2025 sera un jour mémorable.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)