Keur Massar et Almadies 2 : L’OCRTIS interpelle 5 individus en possession de 82,5 kg de drogue 

Des éléments de la Division Opérationnelle de l’Office Centrale de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) ont démantelé un réseau de trafic de drogue entre les quartiers Almadies 2 et Keur Massar. L’opération policière qui a eu lieu le dimanche 19 janvier 2025, entre 05heures et 06heures du matin, a permis d’appréhender cinq personnes suspectes et de mettre la main sur 82,5 kg de chanvre indien, un véhicule et sept téléphones portables.

« Les éléments de la Division Opérationnelle de l’Office Centrale de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) ont interpellé cinq (05) individus à Almadie 2 et à Keur Massar, à la date du 19 janvier 2025, entre 05h00 et 06h00. Il s’agit des nommés I. YATASSAYE, M. A. SANE, A. T. DIOP, A. NDIAYE et M. SALL », lit-on dans un communiqué de la Division de la communication de la Police nationale.

Qui ajoute : « ces interpellations font suite à un renseignement opérationnel impliquant M. A. SANE, alias ADA qui avait participé au débarquement de la drogue saisie dans la nuit du 29 au 30 décembre 2024 à la plage de Mbao ».

Par ailleurs, le document d’indiquer que « deux (02) colis de chanvre indien d’un poids total de 82,5 kg, un véhicule de type 4×4 SUZUKI VITARA, et sept (07) téléphones portables ont été saisis ».

Le Commissaire Mamadou Diouf, Chef de la Div/Com de la Police d’informer que l’ensemble de la drogue et des objets saisis a été consigné provisoirement au siège du service en vue de leur mise sous scellés et les individus interpellés, placés en position de garde à vue.

Dans sa note, la Police nationale indique qu’elle entend poursuivre davantage les recherches et invite ainsi la population à contacter le 17 ou le 800 00 12 12 pour toute information utile allant dans ce sens.

Aly Saleh