Kaolack : Les partisans de Mariama Sarr en colère contre Mouhamed Ndiaye Rahma

Les partisans de Mariama Sarr sont en colère contre le mandataire de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Mouhamed Ndiaye Rahma est accusé d’avoir zappé des proches du maire sortant des listes électorales. Ils demandent au Président Macky Sall de rétablir l’ordre dans cette partie du pays.

« L’objet de ce point de presse, c’est de montrer notre insatisfaction et nos soucis quant à l’avenir de cette liste que BBY vient de présenter à l’occasion de ces élections-là. Nous avons constaté beaucoup d’anomalies notamment au niveau de la mise sur pied de cette liste. Tous les alliés de Madame le maire Mariama Sarr ont été laissés en rate. Aujourd’hui, il est clair que nous constatons malheureusement qu’il y a eu deux BBY dans la commune de Kaolack. Les alliés de l’autre partie, on eu la part belle dans cette liste-là. Et c’est ce que nous déplorons. Et nous contestons jusqu’à la dernière énergie », martèle Lamine Ly, leur porte-parole.

Pour M. Ly, il est anormal que le maire sortant compte que deux ou trois membres. « Nous ne pouvons pas accepter sur une liste, le maire sortant ne compte que presque deux ou trois membres. Ce n’est pas possible. Et ce n’est pas normal. Nous prenons à témoin l’opinion publique et le président de la coalition, pour lui dire que quoi qu’il puisse advenir demain, ils n’ont qu’à assumer. Parce que ce sont eux qui ont déjà présenté une liste impopulaire », note t-il au micro de Walf, repris par nos confrères de Pressafrik.