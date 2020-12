Karim a trompé Wade et trahi le Sénégal tout entier

Karim Wade a trompé son père, trahi les militants du PDS, abusé les karimistes et faussé le jeu démocratique au Sénégal. Tout ce qu’il faisait avec le président Macky Sall a éclaté au grand jour…Son élargissement de prison et le faux exil « forcé ».

Ruse : Karim veut tromper tout le monde

De qui se moque Karim Wade ? Voilà une personne qui pense tromper toute la République. Karim manœuvre. Alors qu’il était un illustre inconnu, voilà qu’il se met au-devant de la scène politique nationale, après l’élection de son père, Président de la République du Sénégal en 2000. Pendant tout le temps qu’était au pouvoir son père, Karim s’est comporté comme étant un demi-dieu. C’est comme si toute la République devait se mettre sous ses pieds.

Sous Me Abdoulaye Wade, Président de la République, gare à celui qui n’osait se soumettre aux ordres de Karim Wade. Sous le régime de son père, Karim Wade s’est montré impitoyable. Malheur à tous ceux qui osaient dresser à travers son chemin et à qui il déclarait les écraser. Karim Wade s’était montré puissant.

Envoyé en prison par le Président de la République Macky Sall qui a succédé son père au pouvoir, Karim Wade dont le rêve est toujours de d’accéder au pouvoir en s’appuyant sur l’appareil du Parti démocratique sénégalais (PDS), trahit tout le monde.

La Trahison

Karim Wade se met à trahir tous les militants du PDS, et à abuser de ceux qui se réclament même de lui. Karim fausse le jeu démocratique au Sénégal. Il est pourtant l’un des criminels politiques et économiques les plus dangereux au Sénégal. C’est pourquoi, tout ce qu’il fait avec le Président de la République Macky Sall, malgré son « exil doré » au Qatar, éclate au grand jour. ‘’Ndékétéyo’’, le fils de l’ancien Président de la République du Sénégal est dans le deal avec le Chef de l’Etat Macky Sall, depuis la veille de son élargissement de prison en juin 2016.

Pourtant, il s’est fait toujours passer aux yeux de ses partisans comme étant une parfaite victime qui a été exilée de force au Qatar. Or, c’était lui, las d’être en prison qui avait négocié à l’insu de son père Me Abdoulaye Wade, son « exil volontaire. Il est à ce stade, l’un des criminels politiques et économiques les plus dangereux au Sénégal.

Un fils indigne !

La Rédaction de Xibaaru