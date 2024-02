Karim Wade…un looser chouchouté par un régime finissant

Karim Wade est devenu tristement célèbre ces derniers jours. Le leader du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est l’un des acteurs majeurs du report de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. Voilà un leader politique qui s’est toujours payé la tête des sénégalais et de ses militants. Cette action qu’il a entreprise contre le Conseil Constitutionnel (CC) est une véritable insulte à une nation qui se reconstruit depuis mars 2021. Cet enfant « gâté », qui a préféré l’exil que de venir se battre pour son pays, vient de nous faire retourner dans le passé. Ce, avec l’aide d’un régime qui l’a toujours combattu..

Les sénégalais vont encore patienter avant de pouvoir voter. Prévu pour ce 25 février 2024, l’élection présidentielle aura finalement lieu le 15 décembre, sauf changement de dernière minute du commandant en chef. L’Assemblée nationale a voté, lundi, par 105 voix favorables contre une, la proposition de loi du Groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement pour le report du scrutin présidentiel pour une période de 10 mois. Les députés libéraux ont ainsi obtenu gain de cause. Ils espèrent voir Karim Wade être candidat pour ce nouveau tour. Mais ils risquent de déchanter plus vite que prévu.

Contrairement à ce qui se dit, Karim Wade est la principale cause de ce désordre constitutionnel auquel le Sénégal fait face. Ce leader politique se joue des militants du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et des Sénégalais. Cet homme n’a jamais eu l’intention d’être candidat à l’élection présidentielle. Il s’est invité dans le jeu électoral pour semer la zizanie dans la tête des uns et des autres. Karim savait pertinemment qu’il ne serait pas de la course. Sinon, il aurait tout fait pour fouler le sol sénégalais. Mais il a continué à être un opposant virtuel…depuis son exil doré au Qatar.

Karim Wade a longtemps mûri son plan. Avec sa condamnation à payer 138 milliards, Wade-fils ne pouvait pas participer à cette élection. Alors, il a touché le noyau central de l’élection présidentielle, le Conseil constitutionnel. Sinon comment comprendre qu’à peine la liste des candidats publiée par le Conseil constitutionnel, lui qui se trouve au Qatar, a pu réunir les preuves de la corruption de deux magistrats de la plus haute juridiction au point qu’une commission d’enquête parlementaire soit mise en place ? Si un candidat virtuel a pu faire autant de dégâts depuis son royaume doré c’est sûr qu’il a eu le soutien de certains de ses alliés de circonstances.

Ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale prouve que le PDS et l’APR ont toujours gardé de bonnes relations. A chaque fois que Benno Bokk Yakaar a eu besoin d’alliés dans l’hémicycle, le Groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement a répondu présent. Si le vote de la loi portant report de la présidentielle est passée, c’est grâce aux libéraux. Les partisans de Karim Wade attendent leur compensation. Cette récompense n’est rien d’autre que de voir la candidature de Wade-fils être acceptée pour le 15 décembre 2024. Mais pour cela, il faudrait que le prince libéral veuille revenir au bercail. Ce qui n’est pas encore dans ses plans.

Si par extraordinaire Karim Wade venait à être candidat, il aura le plus mauvais score. Depuis des années, il se joue des sénégalais. Ces mêmes sénégalais qui lui ont tout donné quand il a été envoyé en prison. Au moment les plus sombres de la démocratie, Karim Wade a préféré le confort qatari. Il n’a jamais tenté un retour dans son pays d’origine. Face aux dérives du régime, il préféré l’opposition de salon. Certains de ses partisans ont tenté de résister…à travers les plateaux de télés. Mais lui est resté un opposant de salon qui envoie ses hommes aux combats.

Les sénégalais ne vont jamais donner leurs voix à celui qui a sapé le processus électoral. En quelques jours, Karim Wade est devenu la personne la plus détestée. Et il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour s’en apercevoir. Son opération sabotage n’aurait jamais fonctionné si elle n’avait pas eu l’aval du régime de Macky Sall. Ce report est un véritable coup à la démocratie. Pour une fois, Ousmane Sonko n’est pas le fauteur de troubles. Au contraire, le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a eu raison sur beaucoup de sénégalais. Mais le PDS ne devrait pas trop faire confiance à la mouvance présidentielle.

Faut pas s’y méprendre. Les sénégalais veulent savoir toute la vérité dans cette affaire. Mais cela n’exempte pas Karim Wade de tous reproches. Le libéral en chef doit aux Sénégalais la somme de 138 milliards FCFA. Mais aussi, tout comme Rose Wardini, il doit s’expliquer sur sa double nationalité. Le peuple n’est pas dupe. Il sait qui est qui. Et qui fait quoi. Les leaders politiques doivent arrêter de prendre les sénégalais comme du bétail électoral. Le jeu politique a changé et tous les électeurs sont devenus matures !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru