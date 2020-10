Kédougou : Les responsables politiques de l’APR se remobilisent

Monsieur Mamadou Saliou Sow, le secrétaire d’Etat chargé de la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains auprès du garde des sceaux ministre de la justice sonne la remobilisation des troupes au sein de l’Alliance pour la république (APR) à Kédougou.

Le secrétaire d’Etat chargé de la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains a réussi à mobiliser ce dimanche 04 octobre 2020, la quasi-totalité des responsables politiques de l’APR et des partis alliés de la région de Kédougou. Il s’est félicité de la mobilisation des responsables de l’APR et des partis alliés. Ainsi, Monsieur Mamadou Saliou Sow compte inscrire sa gouvernance dans le respect mutuel, l’humilité et dans la dignité. Il ambitionne de changer la façon de pratiquer la politique dans la région de Kédougou. Pour cela, le soutien de tous les responsables politiques et de tous les militants est indispensable pour qu’il puisse mieux défendre les intérêts de Kédougou au sommet. Selon lui, sans l’unité, les doléances des populations de Kédougou ne seront jamais prises en charge.

Au cours de cette rencontre Monsieur Mamadou Saliou Sow, le secrétaire d’Etat chargé de la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains auprès du garde des sceaux ministre de la justice a dévoilé les prochains chantiers du président Macky Sall dans la région de Kédougou. Il s’agit de l’inauguration de l’hôpital régional de Kédougou et de la construction de l’aérodrome de Kédougou. M Sow s’est engagé à faire le suivi au niveau national pour que le complément de la dotation des lampadaires solaires soit mis à disposition des communes bénéficiaires dont Kédougou, Saraya et Salémata.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn