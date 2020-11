Kédougou : l’ONG Al Atta soulage les usagers du service public

Les représentants de l’ONG Al Atta ont bouclé ce mardi 3 novembre 2020, une série de distribution de lots de fontaines et de l’eau aux services publics. Le processus s’est déroulé sous le contrôle de M Modou Mamoune Diop, Adjoint au gouverneur chargé de Développement.

Après Tambacounda, l’ONG Al Atta a porté son choix sur Kédougou pour doter différents services publics en fontaines. A Kédougou, ils sont une cinquantaine de services publics (civils, paramilitaires ou militaires) à se présenter à tour de rôle à la gouvernance de Kédougou pour retirer leur don. Le choix des régions de Kédougou et de Tambacounda n’est pas un hasard.

« Nous sommes ici pour l’exécution d’une mission d’action sociale d’une ONG partenaire, l’ONG Al Atta. Elle a bien voulu mettre ces fontaines à la disposition des services publics de la région de Kédougou après celle de Tambacounda. Elle est consciente du besoin d’eau fraiche en période de chaleur. Nous savons tous qu’il fait trop chaud dans ces deux régions. Nous devrons nous efforcer pour que l’ONG Al Atta puisse renforcer cet appui la prochaine fois » a confié M Oustaz Mawouiya Bâ, le représentant de l’ONG Al Atta.

50 fontaines, 1900 litres d’eau

Il a été distribué 50 fontaines, 100 bidons de 19 litres à raison d’une fontaine par service et de 4 bidons de 19 litres. Différents services publics ont bénéficié de ce don. Il s’agit entre autres de l’IEF de Kédougou, la mairie de Kédougou, l’Inspection régionale des Eaux et Forêts, la Douane, la Maison d’Arrêt et de Correction, la GOMPAGEN.

A l’inspection d’académie de Kédougou, une démonstration a suivi la mise à disposition de la fontaine. Le représentant de l’Inspecteur d’académie de Kédougou s’est réjoui de cette belle initiative de l’ONG Al Atta.

« Nous avons reçu une fontaine à travers le gouverneur de région. Nous nous engageons à l’utiliser pour améliorer les conditions de vie dans le service ici au niveau de l’inspection d’académie. Nous allons formuler une autre demande pour en avoir encore pour le bon fonctionnement du service.

Le plus grand mérite revient au représentant du gouverneur de région qui a su identifier et répartir correctement ce don entre les services les plus dans le besoin.

« Je voudrai remercier les représentants de l’ONG Al Atta. Ils ont l’habitude de faire ces genres de gestes dans la région de Kédougou. Nous éprouvons ici des sentiments de satisfaction à l’endroit des représentants de l’ONG Al Atta. A chaque fois qu’ils ont l’opportunité, ils pensent toujours à la région de Kédougou » a témoigné M Modou Mamoune Diop, Adjoint au gouverneur chargé de Développement.

La distribution des fontaines s’est poursuivie dans les autres services publics de Kédougou.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn