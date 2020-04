Kédougou : SGO à la rescousse des populations de Saraya

La Société Sabodala Gold Opérations et ses partenaires décaissent encore plusieurs millions de nos francs (FCFA) pour porter secours à la population de l’ensemble du Département de Saraya. Ce dimanche 19 avril 2020, Cyprien Antoine Ballo, le préfet du département de Saraya a réceptionné une importante quantité de riz et de sucre destinée à la population de l’ensemble des communes dudit département.

Les effets collatéraux de la pandémie du coronavirus sont visibles un peu partout au Sénégal notamment dans le département de Saraya.

« Il y a beaucoup d’activités qui sont bloquées aujourd’hui. Les gens ne travaillent pas. Comment vivront-ils ? La pandémie qui sévit aujourd’hui n’épargne aucun pays. L’Afrique est à, la merci de la pandémie parce que nos moyens sont faibles » a témoigné M Gouda Soumaré, Maire de la commune de Saraya.

Très soucieuse de la RSE, en plus de contribuer à hauteur de 500 millions au niveau national dans le cadre de la riposte contre le COVID-19, la Société Sabodala Gold Operations (SGO) tient également à améliorer le quotidien des communautés du département de Saraya.

« La SGO et ses partenaires soutiennent le niveau local et départemental en mettant l’accent sur l’appui en denrées alimentaires. GRAVITA Sénégal, une entreprise partenaire de la SGO en charge du recyclage des batteries hors usage a mis 5 tonnes de riz et 1 tonne de sucre. La SGO contribue en vivres pour un montant de 64 905 900 FCFA représentant en valeur 120 tonnes de riz et 5 tonnes de sucre » a précisé M Dondon Camara, le représentant du Directeur Général de la SGO.

Cette présence de la SGO aux côtés des communautés de l’ensemble du département de Saraya a toujours été une présence utile. Celle-ci se matérialise par des soutiens constants aux communautés.

« Nous sommes partenaires avec la SGO depuis longtemps. Avant même l’avènement de cette pandémie, la SGO a toujours été aux cotés des collectivités territoriales du département de Saraya. Ils font beaucoup de réalisations. Ils ont fait mais, nous souhaitons qu’ils fassent encore mieux » a dit M Soumaré tout souriant en faisant un clin d’œil à la SGO.

Avec ce soutien consistant, aux côtés de l’Etat, la SGO veut renforcer la résilience des communautés du département de Saraya face aux perturbations causées par la pandémie du coronavirus sur la sécurité alimentaire.

«Cet appui est ainsi réparti, pour la commune de Sabodala 50 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre, pour la commune de Khossanto, 20 tonne de riz et 1 tonne de sucre. Pour le reste du département de Saraya à savoir les communes de Bembou, Saraya, Missira Sirimana et Madina Baffé 50 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre » a précisé M Dondon Camara, le représentant du Directeur Général de la SGO.

Cette action de la SGO et de ses partenaires a été magnifiée à sa juste valeur par le représentant de l’Etat.

« En nous gratifiant de dons aussi importants, la SGO et GRAVITA Sénégal répondent favorablement et avec une diligence remarquable à l’appel lancé par son excellence le président Macky Sall qui nous a enjoints d’unir nos forces pour lutter contre le COVID-19. En le faisant aussi, la SGO et GRAVITA Sénégal inscrivent leurs démarches dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Les responsables de ces deux sociétés montrent qu’ils ont à cœur de venir en aide aux populations surtout dans les temps difficiles que nous traversons » a laissé entendre M Cyprien Antoine Ballo, le Préfet du Département de Saraya.

La SGO compte également renforcer la prise en charge médicale des communautés en dotant le district sanitaire de Saraya en moyens.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.com