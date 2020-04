Coronavirus : Ziguinchor est passé à 14 cas positifs aujourd’hui

La propagation du Covid-19 est de plus en plus inquiétante à Ziguinchor où en un temps record, le nombre de contaminés est passé de 1 à 14. Outre les six cas déclarés positifs hier, deux autres y sont ajoutés ce lundi 20 avril 2020.

Deux nouveaux cas contacts qui sont issus du patient âgé de 63 ans et décédé la semaine dernière. Dans cette partie sud du pays, la maladie commence véritablement à gagner du terrain. Les quartiers de Diabir et de Lyndiane sont, pour l’heure, les contrées les plus touchées.