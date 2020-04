Aly Ngouille Ndiaye révèle : « Le Sénégal a commandé 20 000 masques pour les forces de l’ordre »

Lors de son passage à l’émission Rfm matin, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye a apporté des précisions sur l’arrêté portant sur le port obligatoire de masque dans certains lieux.

Selon le ministre beaucoup de Sénégalais ont déjà leurs masques et ceux-ci ne coûte pas cher d’ailleurs selon lui. Et pour accompagner cette décision, la police et la gendarmerie seront désormais dans les marchés et les lieux qui accueillent du monde pour veiller au respect de la mesure. D’ailleurs dit-il, l’Etat du Sénégal a commandé 20 000 masques pour les forces de l’ordre.

Aly Ngouille s’est également prononcé sur la disponibilité des masques de qualité au Sénégal. « Même si le tissu n’est pas adapté, les masques constituent toujours une barrière pour le Covid-19. Tous les pays ne sont pas pareils. On a la chance d’avoir des tailleurs un peu partout dans le pays. Ce qui veut dire qu’on peut fait dans un premier temps nos masques », a soutenu Aly Ngouille Ndiaye