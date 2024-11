Kédougou : Un site d’orpaillage démantelé à Sekhoto (photos)

Les éléments de la Zone militaire N°4 ont démantelé hier samedi un site d’orpaillage clandestin à Sekhoto (Kédougou) au bord de la Falémé. Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), la patrouille a saisi 37 pompes, des groupes électrogènes, des motos et plusieurs autres équipements.

«Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Sekhoto au bord de la Falémé, par les éléments de la Zone militaire N°4, ce 9 novembre. La patrouille a saisi 37 pompes, des groupes électrogènes, des motos et plusieurs autres équipements. Ces patrouilles régulières visent à sécuriser cette zone sensible et à veiller à l’application du décret interdisant les activités minières à proximité de la Falémé», renseigne la Direction de l’Information et des Relations Publiques de l’Armée (DIRPA) sur X.