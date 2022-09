Kenya: accusée d’avoir volé des crayons, une élève de 16 ans se suicide

Le lycée Tala Girls ‘High School à Nairobi, capitale du Kenya, a été le théâtre d’une scène macabre le mercredi après-midi. La mort d’une élève de troisième année dans l’enceinte de l’école dans un cas probable cas de suicide suscite colères et interrogations…

Selon un rapport de police, le corps de la jeune fille de 16 ans, Francisca Dokee a été retrouvé pendu au toit d’un dortoir. La police a déclaré que l’élève avait déjà été réprimandée pour avoir été accusée d’avoir volé 2 500 Sh et une boîte de crayons à un autre élève. L’enseignante a dit à la fille de récupérer l’argent là où elle l’avait caché pendant la pause et de le remettre à l’administration de l’école. La jeune fille vexée nourrit alors une sombre idée et se rend au dortoir pour récupérer les objets présumés volés.

La police a déclaré que l’élève avait reçu les clés du dortoir par le chef du dortoir, mais qu’elle n’était pas retournée en classe. Cela a incité le proviseur adjoint à partir à sa recherche. « L’élève a mis du temps à revenir, ce qui a rendu suspect le proviseur adjoint. L’enseignant, par la suite, s’est rendu au dortoir en compagnie de trois autres élèves, où ils ont découvert le corps sans vie de l’élève suspendu au toit du dortoir », a déclaré la police dans un rapport déposé au poste de police de Tala.

Une note de suicide a été découverte parmi les objets de l’élève, ajoutant d’autres questions sur ce qu’il s’est passé. Dans la note de suicide adressée à sa mère, l’élève ne mentionne pas les 2 500 shillings, mais ne parle que de crayons et qu’elle n’a jamais eu la possibilité de s’expliquer.

“Je vous ai dit que je ne suis pas responsable des crayons perdus, mais vous ne me croyiez toujours pas car vous insistiez sur le fait que c’est moi », a-t-elle écrit. “Eh bien, seul Dieu le sait, mais puisque je ne veux pas causer plus de problèmes dans cette école et laisser ma mère souffrir à nouveau à cause de moi, laissez-moi partir. Que Dieu vous bénisse de toujours m’encourager, au revoir. Je viens te rencontrer, papa », a-t-elle poursuivi. “Je vous supplie et je prie pour que vous n’impliquiez pas ma mère là-dedans car elle a encore des tâches à accomplir pour mes frères et sœurs », indique la note….Lire la suite ici