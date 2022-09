Un grand leader de Yewwi possède 6 milliards dans une banque à…

Ce pays va mal. L’opposition accuse tous les jours le pouvoir de Macky Sall de « détournements de deniers publics ». Et surtout les leaders radicaux de Yewwi Askan Wi qui se prennent pour des saints. L’un d’entre eux a été accusé de viol suivi de menace de mort sur une masseuse. Et ce n’est pas tout. Des investigations menées en France et dans le monde montrent qu’un des leaders de ladite coalition a été épinglé par les associations qui luttent contre les biens mal acquis. Et figurez-vous que ce leader possède plus de 6 milliards dans un compte offshore dans un Etat d’Asie du Sud-Est.

Le leader en question est un grand donneur de leçons, même s’il n’est pas un homme vertueux. Il est un grand manipulateur et menteur. Les Sénégalais découvrent de plus en plus son véritable visage. Qui est véritablement cet homme politique qui aspire diriger le Sénégal ? Avec lui, le Sénégal va vers l’enfer. Il fait croire qu’il est très fauché, or il couche sur une fortune. Parce qu’il veut tout faire pour cacher qu’il reçoit des financement occultes.

Les investigations menées par Xibaaru montrent que les financements occultes reçus par ce grand manipulateur sont logés en Malaisie auprès de la banque appelée Maybank islamic. Les preuves existent et sont là. Ce leader qui fait figure de proue dans l’opposition est un aventurier prêt à vendre son âme au diable. Selon nos sources, le leader en question est celui qui a financé les campagnes e Yewwi lors des Locales et des législatives.

Et l’argent transite par plusieurs comptes avant de tomber dans les mains d’un de ses bras droits qui ne le quittent jamais. Selon nos sources, plus de 450 millions FCFA ont été décaissés par ce leader pour financer une tournée nationale lors des législatives et les campagnes des listes aux législatives. Et l’appel aux dons de cette coalition n’est qu’une astuce pour cacher les origines des fonds injectés dans l’arène politique.

La Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) doit se pencher et mener en poursuite ce leader pour biens mal acquis. Il doit éclairer les Sénégalais sur l’origine de cette fortune bien dissimulée en Malaisie. Selon les informations obtenues par Xibaaru, il apparait que cet argent provient d’une organisation aventurière qui mène des activités subversives à travers le monde.

Une organisation prête à déstabiliser les Etats où elle a des ramifications. C’est une affaire dangereuse. L’Etat du Sénégal se trouve interpellé. La République est tout simplement menacée. Cette affaire ne peut être réduite au silence. Des hommes sous le couvert de leur manteau politique, ne peuvent continuer à agir de façon impunie. Les autorités judiciaires doivent s’autosaisir et mettre fin à leurs agissements.

L’on doit à tout prix empêcher que des hommes politiques agissant uniquement à leurs propres ambitions, fassent tout pour parvenir à leurs fins. Il est encore temps de sauver le Sénégal et de le mettre à l’abri de certaines menaces. Il se trouve que le pays est sous la menace d’agissement terroristes depuis que des ressources naturelles sont découvertes sur le sol national. Des hommes politiques qui sont les laquais de ces organisations terroristes derrière qui se cachent de puissants lobbys financiers, sont prêts à tout rien que pour arriver au pouvoir.

Il faut tout faire pour mettre un échec à certains plans funestes. Le Sénégal est sur la voie de l’émergence. L’on ne doit pas regarder des monstres, uniquement mus par leurs propres ambitions personnelles, et en ligue avec des organisations occultes étrangères, freiner cette voie où il s’est tracé actuellement. D’autant que des lobbys financiers occultes très puissants dans le monde sont en train d’agir depuis qu’il a été retrouvé dans le sol sénégalais d’importantes réserves pétrolières et gazières.

Des réserves que ces lobbys sont prêts à mettre à tout prix, rien que pour parvenir à leurs fins. Ils ont trouvé un relai sur le plan national. Un homme politique plein d’ambitions, prêt à vendre son âme diable rien que pour parvenir à ses ambitions. Quitte à garnir ses comptes qu’il dissimule à l’étranger. Il est temps que les masques soient jetés et toutes ses manœuvres mises à nu.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn