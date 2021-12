Keur Massar : Le dealer avoue avoir tué son ami pour 10.000 F CFA

Ibrahima Sy, un jeune âgé de 25 ans, a été tué à coups de machette par Bathie Guèye alias “Sa Coumba”. A l’origine du drame, une créance de 10.000 F CFA. Les faits se sont déroulés le 8 décembre dernier, renseigne le journal Libération dans sa parution de ce vendredi.

Informés d’un drame qui s’était produit au quartier Double Less ( Keur Massar), les gendarmes ont vite effectué le déplacement. Sur place, ils ont trouvé une machette avec laquelle le présumé meurtrier avait commis le crime ainsi que 38 cornets de chanvre indien dans le caleçon de la victime.

En fuite après avoir commis l’irréparable, Bathie Guèye a été arrêté à Yeumbeul Ben Barack, le lendemain des faits. Interrogé sous le régime de la garde à vue, le meurtrier est passé aux aveux et raconte. “Une semaine avant les faits, Ibrahima Sy m’avait remis 60 cornets de chanvre indien pour les vendre. Après avoir vendu le produit, il devait me donner 30.000 F Cfa. Il m’avait remis 20.000 F Cfa et il restait 10.000 F Cfa. A chaque fois que je lui réclamais l’argent, il refusait de me payer”, a-t-il fait savoir aux enquêteurs.

Avant de poursuivre : “Le 8 décembre dernier, aux environs de 19 heures, j’étais chez moi avec des amis en train de boire du thé. Ibrahima Sy est venu aussi. Au cours d’une altercation verbale, nos nerfs se sont tendus et on s’est bagarré. Nos deux amis nous ont séparés et l’ont attrapé. J’ai profité de l’occasion pour lui asséner des coups de machette ».

Le journal indique que des amis du défunt ont attaqué en début de semaine le domicile du présumé meurtrier, pour le venger.