Khalifa Sall en prison :900 jours d’injustice ! Par Dr Babacar Diop

Nous pouvons lire dans la Sainte Bible : « Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire qu’il arrive des scandales ; mais malheur à l’homme par qui le scandale

arrive » (Mathieu 18 :7).

Macky Sall est la cause principale des scandales qui frappent notre pays. Toute privation de liberté arbitraire est un scandale auprès du peuple, un scandale auprès du Seigneur.

L’emprisonnement de Khalifa Sall est un grand scandale qui perturbe les consciences.

Que cessent les scandales qui secouent notre pays afin que Khalifa Sall puisse rentrer à la maison auprès de sa vieille et bonne mère ! Qu’il retourne dans les bras de sa belle et douce Pénélope qui tisse sa toile de patience et d’impatience en veillant sur les enfants et attendant le retour de son mari injustement privé de liberté depuis plus de deux ans.

Prions.

Qu’Allah vous garde cher Khalifa

Prions

Djoumma Moubarak

DR. Babacar Diop