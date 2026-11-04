Kidira : Un commerçant arrêté pour chantage sexuel et diffusion de vidéos intimes

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Kidira a interpellé, le 2 novembre 2026, un commerçant de 37 ans, identifié sous les initiales D. DIALLO, pour collecte et diffusion de données photographiques à caractère personnel. Marié et père de quatre enfants, il a été présenté ce mercredi au procureur Aliou Dia, chef du parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda, à l’issue de l’enquête.

Selon les informations rapportées par Seneweb, l’affaire a été déclenchée par une plainte de R. DIALLO. Cette dernière explique avoir entretenu une relation avec le mis en cause avant de se marier avec I. DIALLO en 2012. En 2021, le commerçant aurait repris ses avances, malgré les rappels de la plaignante sur sa situation matrimoniale. Il aurait continué à la contacter régulièrement par téléphone pour lui proposer de renouer leur relation à l’insu de son époux.

D’après les déclarations de la plaignante, elle aurait, lors d’appels vidéo sur WhatsApp, montré ses parties intimes au commerçant. Celui-ci aurait profité de ces échanges pour capturer les images et les conserver, selon des sources de Seneweb.

Le mis en cause aurait ensuite utilisé ces images pour exercer un chantage sur la dame. Il l’aurait menacée de les publier sur les réseaux sociaux si elle refusait d’avoir des rapports sexuels avec lui. Selon la plainte, R. DIALLO aurait fini par céder à ces menaces et accepté une rencontre clandestine. Elle affirme toutefois que les pressions se sont poursuivies après cet épisode.

Perturbée par la situation, la dame aurait éveillé les soupçons de son époux. Interrogée par ce dernier, elle aurait finalement décidé de lui raconter les faits. De son côté, I. DIALLO affirme que le commerçant lui a envoyé des vidéos dénudées de son épouse, sans manifester de remords.

Le couple s’est alors rendu à la brigade territoriale de la Gendarmerie de Kidira pour déposer plainte et engager des poursuites.

Convoqué par les enquêteurs, D. DIALLO aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en déclarant n’avoir envoyé les vidéos qu’au mari de la plaignante. Après notification de ses droits, il a été placé en garde à vue.

Au terme de l’enquête, le commerçant a été présenté ce mercredi au procureur Aliou Dia, près le tribunal de grande instance de Tambacounda.