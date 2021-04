Kim Kardashian déjà en couple avec un reporter de CNN

Kanye West, lui, souhaite désormais rencontrer « une artiste ». Deux mois après la demande de divorce déposée par Kim Kardashian, le rappeur aurait formulé le souhait de se mettre en couple avec « une personne créative », a révélé une source anonyme à Page Six, le 15 avril. Cindy Adams, une chroniqueuse du magazine américain, a depuis évoqué de nouvelles rumeurs, selon lesquelles la femme d’affaires aurait, de son côté, d’ores et déjà retrouvé l’amour entre les bras de Van Jones, un reporter de CNN.

Kim et Van, amis de longue date, se seraient rapprochés durant la formation en droit de la femme d’affaires, et son apprentissage de quatre ans au sein d’un groupe de réforme de la justice pénale appelé #Cut50, dans ses locaux de Los Angeles. Une initiative lancée… par Van Jones.

En vidéo, Kim Kardashian s’engage pour les anciens détenus

Une simple relation de travail

Cette présumée romance ne fait pas l’unanimité auprès des admirateurs de la vedette de télé-réalité. « Les gens vont penser que Kim s’est servie de Kanye pour faire progresser sa carrière dans le monde de la mode, et qu’elle utilise Van Jones pour faire avancer sa nouvelle carrière dans le domaine du droit », a twitté @breezega. Les proches de Kim Kardashian ont, cependant, nié les rumeurs autour d’une présumée histoire d’amour entre l’influenceuse et celui qui fut un ancien conseiller spécial de Barack Obama (en 2009).

Les amis de cette dernière ont affirmé qu’il s’agissait d’une simple relation de travail, et d’un intérêt commun pour la réforme de la justice pénale. Kim Kardashian et Van Jones avaient déjà œuvré ensemble en 2018 pour obtenir la grâce présidentielle d’Alice Johnson, condamnée à la perpétuité pour des allégations liées à la drogue. Le duo serait demeuré en très bons termes. Le mariage de Van Jones et de Jana Carter avait pris fin en 2019, après quatorze ans de relation. De son côté, Kim Kardashian serait, depuis sa rupture avec Kanye West, convoitée par « des acteurs, des athlètes et des millardaires », selon le Daily Mail.