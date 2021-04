Une femme afghane fouettée 40 fois pour avoir parlé à un homme au téléphone (vidéo)

Une femme afghane a été fouettée 40 fois par les talibans après avoir été apparemment surprise en train de parler à un homme au téléphone.

Des images partagées en ligne montrent la femme conduite dans un terrain où la punition a été infligée par trois anciens de la tribu devant des dizaines de spectateurs masculins. Tout en étant fouettée, la femme a été entendue plaider la miséricorde. «Je me repens, c’est de ma faute, j’ai foiré», crie la femme en se tordant sous sa burqa.

Les images ont été diffusées sur Facebook le 13 avril mais dateraient de la fin de l’année dernière dans le village de Haftgola, à l’extérieur de Herat, dans le nord-ouest de l’Afghanistan, selon France 24.

Le jeune homme qui lui a parlé au téléphone a également été arrêté et détenu dans une cellule de prison au moment de l’enregistrement des images, a rapporté France 24.

Atefa Ghafouri, une militante des droits des femmes à Herat, a déclaré à France 24: “Tous les hommes qui ont assisté au fouet étaient des citoyens ordinaires, juste des gens qui vivent dans la région. De nombreux Afghans, en particulier ceux des régions rurales, appuient ces tribunaux. Dans de nombreuses régions de l’Afghanistan, le gouvernement n’a aucune présence.

«Il n’y a pas de tribunal où vous pouvez aller porter plainte. Et même lorsqu’il y a une sorte de tribunal, les procédures judiciaires sont longues et coûteuses, car vous devez payer des pots-de-vin pour que quelqu’un travaille réellement sur votre dossier

“Malheureusement, la seule alternative est un tribunal taliban, qui se trouve également être rapide et gratuit. Les gens se tournent vers ces tribunaux et trouvent des solutions à leurs conflits et cela renforce la légitimité. Les talibans imposent alors leurs règles. Les premières victimes de ce système sont les femmes ».