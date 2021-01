Kim Kardashian n’a pas déposé les papiers du divorce avec Kanye West !

Kim Kardashian et Kanye West souhaitent mettre fin à leur mariage. Pourtant, la starlette pourrait encore hésiter un peu.

Kim Kardashian a tout tenté pour sauver son mariage avec Kanye West. La star de télé-réalité pourrait encore avoir des doutes et n’a pas déposé les papiers pour le divorce.

Kim Kardashian pourrait-elle hésiter ? La star de télé-réalité s’est mariée en 2014 avec Kanye West. Les deux célébrités ont toujours souhaité avoir une grande famille et ont eu North, âgée de 7 ans. Par la suite, ils ont acceuilli Saint et ont fini par faire appel à une mère porteuse.

Ainsi, il y a trois ans, la petite Chicago a pointé le bout de son nez et a été suivie par Psalm. Kim K. semblait très heureuse d’avoir une aussi belle famille avec le rappeur et partageait de nombreuses photos avec ses enfants. Néanmoins, les choses ont bien changé et plus rien ne va entre les deux stars.

Il y a quelques mois, Kanye West a parlé de sujets très intimes sur Kim Kardashian et lui a manqué de respect. Ainsi, la starlette a vécu cela comme une vraie trahison et a souhaité prendre ses distances. Après avoir fait face à ses nombreuses crises, la soeur de Khloé ne supporte plus son mari.

Il y a quelques jours, la starlette a fait appel à une avocate spécialisée dans les divorces des stars. De son côté, Kanye West s’est aussi armé d’un avocat. Néanmoins, il se pourrait bien que la maman de North ait encore quelques doutes et ne se sente pas encore tout à fait prête à rompre.

KIM KARDASHIAN PRÊTE À REDONNER UNE CHANCE À SON MARI ?

Kim Kardashian se fait très discrète sur sa rupture avec Kanye West. Et pour cause, elle a bien l’intention de déballer tous ses problèmes de couple dans un épisode de Keeping Up With the Kardashians. Une stratégie qui ne fait pas plaisir à son mari. Néanmoins, il semble bien qu’elle ait décidé de médiatiser leur divorce.

En tout cas, la starlette ne semble pas vraiment pressée à l’idée de divorcer avec Kanye West. Et pour cause, selon le Hollywood Life, elle n’aurait pas encore rempli les papiers du divorce et prend tout son temps. « Elle aime beaucoup Kanye et elle ne veut pas faire basculer le bateau. Donc, là, elle attend », a dit une source.

Kim Kardashian a pourtant bien fait appel à son avocate. Pour autant, elle ne souhaite pas précipiter les choses et pourrait donner une nouvelle chance à Kanye West. « Elle veut avoir une famille. Elle veut que cela fonctionne entre eux », a confié la même source pour le média.

Ainsi, la starlette semble remettre en question ses décisions récentes. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’elle va se remettre en couple avec Kanye West. Cela ferait déjà de nombreux mois qu’ils ne seraient plus ensemble et le rappeur passe beaucoup de temps dans son ranch dans le Wyoming.