Divorce de Kim Kardashian et Kanye West : des millions de dollars en jeu

Alors que Kim Kardashian et Kanye West seraient sur le point de divorcer, Gala vous propose de revenir sur le contrat de mariage que les deux ex-tourtereaux ont signé en 2014.

Entre Kim Kardashian et Kanye West, il semblerait que le torchon brûle. La femme d’affaires et le rappeur serait très proches de la séparation, comme l’indiquent les médias américains. Depuis plusieurs mois, le couple semble avoir du mal à s’entendre et la star de la téléréalité aurait d’ores et déjà engagé une avocate pour la procédure de divorce, à savoir la célèbre Laura Wasser, qui s’est occupée de son divorce avec son premier mari, Kris Humphries. Le but étant de « trouver un accord » entre les deux parties, comme l’a annoncée une source citée par Page Six.

Si la rupture est officialisée entre les deux personnalités publiques, cela fera couler beaucoup d’encre, notamment parce que leur contrat de mariage avait de quoi surprendre. Lorsqu’ils se sont mariés en 2014, Kim Kardashian et Kanye West ont trouvé un terrain d’entente selon lequel l’artiste ne devait pas tromper son épouse, au risque de devoir lui verser l’équivalent de 7.5 millions d’euros.

De son côté, si l’influenceuse l’avait quitté durant les trois premières années de leur union, elle n’aurait pas pu toucher un centime de la fortune de son mari. Dans le contrat nuptial, il est stipulé que si la maman de North, Chicago, Psalm et Saint parvient à rester mariée et fidèle plus de trois ans à Kanye West, elle touchera 740.000 euros chaque année. Il faut également prendre en compte le fait que les ex-tourtereaux ont eu quatre enfants ensemble, ce qui change considérablement la donne…

Une épouse qui en a « assez » des ambitions politiques de son mari

Le divorce entre les deux célébrités promet de faire du bruit étant donné la fortune de chacun. D’après les informations du magazine Forbes, celle du chanteur est estimée à 1.3 milliard de dollars, tandis qu’il assure avoir 3.3 milliards de dollars. Kim Kardashian de son côté aurait touché, en 2019, 49.5 millions de dollars. Elle se place ainsi à la 48e place des stars les mieux payées du monde. Un proche des anciens amoureux assure auprès de Page Six que la jolie brune « en a juste assez » du père de ses enfants, notamment parce qu’il « parle de faire campagne » pour devenir président des Etats-Unis.