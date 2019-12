KOLDA : Le budget de la mairie revu à la baisse

Le conseil municipal de la mairie de Kolda a voté le projet de budget au titre de l’exercice 2020. Ce présent budget s’élève à 987 082 903 F contre 1 018 727 593 F l’année dernière, soit une baisse de plus de 30 millions constatés. A cette baisse, le maire parle de « la volonté des autorités municipales de ramener les prévisions budgétaires à des proportions plus réalistes et réalisables dans le respect du principe de la sincérité du budget ». Malgré tout, Abdoulaye Bibi Baldé et son équipe s’engage dans des priorités qui sont entre autres l’extension du réseau électrique aux autres quartier et l’amélioration de l’éclairage public dans la ville. Deux questions qui font toujours débats des populations de cette ville. A cela, s’ajoute la gestion des ordures où la mairie a fait beaucoup d’avancées, rendant la ville assez propre, malgré l’indiscipline d’une certaine population qui semble jouer au sabotage. En termes de perspectives, « l’aménagement de l’esplanade de la ville et des berges du fleuve, l’acquisition de matériels lourds de nettoiement, la réhabilitation des postes de santé et de salles classes et autres actions » sont envisagées 2020 », selon le maire Abdoulaye Bibi Baldé. D’ailleurs les 300 millions que va injecter le PACASEN dans la ville, seront engloutis par d’autres priorités au profit du bien-être des populations de cette commune appelées à s’engager au développement de de cette ville par le respect de certains principes comme « un corps sain dans un environnement sain ».

ELHADJI MAEL COLY