Depuis un certain temps, des braquages se signalent dans cette partie sud du mieux. Mieux le banditisme transfrontalier semble jouer son rôle, avec à la clé un meurtre sur une femme dans un village non loin de la frontière avec la Guinée il y a quelques jours. Aussi, s’y ajoute le vol de bétail dans le Balantacounda. Face à ces questions qui marquent la psychose des populations, la réponse du chef d’Etat-major général des armées serait un ouf de soulagement. Mais hélas, le patron des armées en tournée à Kolda, a évité les questions des journalistes dans ce sens, au grand dam des populations civiles. Ici, la grande muette s’est distinguée par son mutisme, dans un méli-mélo avec la presse locale qui insistait sur ces questions. Un fiasco, selon certains journalistes présents à ce point de presse qui évaluait la tournée au Fouladou, du nouveau Chef d’état-major général des Armées (Cemga), Le Général de Brigade, Birame Diop, nommé en ce début du mois de Janvier 2020.

Auparavant, le chef d’Etat-major général des armées s’est dit satisfait de la qualité du travail de ses hommes sur le terrain. Malgré tout, le CEMGA parle de zones et conditions à améliorer pour plus de pertinence, de performance et de qualité dans la mission régalienne des militaires. Ainsi il a appelé ses hommes à plus de vigilance et d’anticipation par l’entrainement et surtout maintenir les relations de confiance avec les populations.

