Entre le regroupement des chauffeurs et transporteurs de Kolda et l’antenne sud-est du crédit mutuel, le partenariat financier est paraphé. Un ouf de soulagement dans le secteur du transport. Le crédit mutuel met à la disposition des transporteurs la somme de cent millions pour accompagner le secteur à renouveler le parc automobile. La signature de convention a réuni les responsables des deux parties dans une confiance mutuelle. Ce financement est remboursable sur trois ans. A cela, les transporteurs sont chargés du choix des bénéficiaires en fonction de plusieurs critères par mis lesquels la disponibilité d’un compte bancaire, les dossiers légaux d’un transporteur ou chauffeur, et autres. Ainsi, les modalités de paiement de ces prêts sont mensuelles et en fonction de l’agenda du bénéficiaire. A en croire Vieux Diédhiou alias Mikel, plusieurs rencontres sont tenues entre transporteurs pour sensibiliser sur l’importance de ce programme qui va faciliter les uns et les autres à acquérir de nouveaux véhicules de transport en commun. Le président de ce regroupement qui est en son premier mandat, invite ses collaborateurs a faire preuve de responsabilité. Justement cheikh Niang directeur de cette antenne du crédit mutuel promet d’augmenter l’enveloppe du financement si les règles du jeu sont respectées par les contractants. Et M Niang de dire que le crédit mutuel s’inscrit dans la logique d’accompagner le monde du transport apte à créer des emplois et lutter contre le chômage des jeunes.

ELHADJI MAEL COLY