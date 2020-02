De mouvement politique à parti politique, « Ensemble pour le Sénégal » réaffirme son soutien sans faille au président Macky Sall. Face à la presse, Mamadou Saliou Sow n’a pas manqué de justifier son compagnonnage avec le président de la république. Ainsi le président du parti « Ensemble pour le Sénégal » parle de l’engagement et de la détermination de Macky Sall a développé ce pays qui s’appelle le Sénégal et qui déjà, est inscrit dans un vaste programme réalisable appelé « PSE ». D’ailleurs à cette question du développement, Mamadou Saliout Sow pense qu’il faut mettre l’accent sur le secteur privé. Un domaine qu’il connaît bien et qui selon lui, est créateur d’emplois. Étant déjà dans la mouvance présidentielle, « Ensemble pour le Sénégal » maintient sa position d’aller et soutenir les actions de développement initiées et enclenchées par le président Sall dans ce pays. A la question des prochaines élections locales, le leader de « Ensemble pour le Sénégal » ne cache pas ses ambitions de jouer les premiers rôles dans les différentes collectivités territoriales. Pour l’heure, ce nouveau parti politique travaille à sa massification par une structuration qui prend en compte les différentes tranches d’âge. Dans la capitale du Fouladou, ils sont nombreux les militants qui s’engagent derrière le président de ce parti.

ELHADJI MAEL COLY