Un grand ouf de soulagement pour les usagers de la route dans cette partie du Sénégal frontalière à la Guinée. L’UEMOA a mis en place un poste de contrôle juxtaposé à Boundou Fourdou, un village guinéen situé à la frontière entre la Guinée et le Sénégal par le département de Vélingara. L’objectif est l’allègement du contrôle routier des transporteurs des deux pays sur cet axe où dit-on la durée des contrôles impactaient négativement sur l’économie. Ainsi le commissaire de l’UEMOA chargé des Infrastructures, l’Ivoirien Koffi Koffi, a remis les clés de ce poste de contrôle juxtaposé en présence des autorités sénégalaises et guinéennes. Ce poste est constitué de 2 bâtiments qui font face, et distants de quelques mètres. Ce sont ces bâtiments vont servir de bureaux d’une part pour la douane et la police sénégalaises, et d’autre part pour celles guinéennes. D’ailleurs, chaque pays a cédé une partie de son territoire dont précisément 10 hectares par la Guinée et cinq hectares par le Sénégal pour construction de cette infrastructure. Côté Sénégal, le préfet adjoint de Vélingara a reçu les clés. Mamadou Lamine Ngom affirme que désormais ces transporteurs contrôlés sur ce poste, ne seront soumis à aucun autre contrôle le long du trajet jusqu’à Dakar où ils subiront une dernière vérifica­tion, et vice-versa. Ce poste de contrôle juxtaposé est un projet de l’Uemoa, financé par la Banque Africaine de Développement.

ELHADJI MAEL COLY