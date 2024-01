La campagne à milliards…voici les 7 candidats qui ont les fonds

Une campagne pour une élection présidentielle au Sénégal coûte au minimum 3 milliards FCFA. Et parmi les 21 candidats qui ont échappé au filtre du parrainage, 7 ont les moyens de battre campagne. Ce qui veut dire qu’ils ont au moins trois milliards dans les caisses. Les 15 autres restants ne sortiront pas de leur fief pour manque de voitures, de carburant et de moyens d’organisation. Xibaaru vous dévoile les 7 candidats et leurs moyens colossaux.

Déthié Fall n’a pas 3 milliards CFA pour battre campagne. Et il n’a pas des militants capables de se cotiser à hauteur de 1 million FCFA. Il n’arrive même pas à remplir sa permanence. Donc, il ne dispose pas de moyens pour battre correctement campagne. Et il n’est pas le seul. Habib Sy fera campagne dans son salon car il est fauché comme un rat. Celui qui a payé sa caution de 30 millions est bien connu des Sénégalais.

Mamadou lamine Diallo n’a que son salaire de député à l’Assemblée nationale. Lui aussi ne pourra battre campagne comme il faut, faute de moyens financiers. Et Bassirou Diomaye Faye ne bougera pas de sa cellule. Aly Ngouille Ndiaye lui aussi n’a pas les moyens de faire campagne. On dit que l’argent est le nerf de la guerre. Voilà pourquoi, ces candidats vont faire campagne, toutefois avec des handicaps sur le plan financier.

Ceux qui pourront battre campagne tout en n’ayant pas de soucis financiers sont les suivants :

Amadou Ba va bénéficier des moyens de Benno Bokk Yaakaar. Le candidat lui-même n’est pas fauché et il est le candidat du pouvoir. Dans le camp présidentiel, un budget a déjà été arrêté. Benno Bokk Yaakaar ne va pas lésiner sur les moyens financiers au moment de battre campagne. Il faut s’attendre à ce que des moyens colossaux soient mis à la disposition d’Amadou Ba durant la campagne électorale.

Idrissa Seck pourra battre campagne car il est soutenu par son alliance avec Macky Sall. L’ancien Premier ministre dispose toujours de moyens. Il s’est même refait une santé financière lors de son ralliement au camp du pouvoir avec sa nomination par Macky Sall au poste de Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). On peut s’attendre donc à le voir battre campagne avec de gros moyens. Surtout qu’Idrissa Seck à chaque fois qu’il bat campagne, a toujours accordé de l’importance à l’aspect financier.

Karim Wade reviendra sans doute du Qatar avec des milliards offerts par l’Émir. Il y a ensuite que Karim Wade n’a jamais été fauché. Du Qatar, il soutenait financièrement les activités du PDS. Jusqu’à présent, il met la main dans la poche pour aider des militants qui lui sont proches et fidèles. Le candidat du PDS va mener sa campagne en étalant lui aussi toute sa puissance financière. D’autant qu’au sein du PDS, on sait que dans le contexte actuel, sans moyens financiers, il est difficile de mobiliser les foules lors de la campagne électorale.

Mahammed Boun Abdallah Dionne a certes dit à la télévision qu’il n’a pas grand-chose mais il a une famille riche et des mécènes derrière lui. Il ne sera pas soutenu par Macky Sall comme pensent certains. Il a un carnet d’adresses bien fourni et rassembler 3 milliards pour lui, ce n’est rien. Ce n’est pas pour rien que cet économiste chevronné a décidé de déposer sa candidature et de se lancer dans la campagne. C’est parce ce qu’il s’est assuré d’avoir tous les moyens colossaux.

Khalifa Sall va se faire aider par son militant et maire de Dakar, Barthélémy Dias. Khalifa Sall lui-même ne manque pas de moyens. Il n’a jamais été dans le besoin. Il va pouvoir donc mener aisément sa campagne. Et c’est sûr qu’il a des amis qui se mobiliseront et n’hésiteront pas à apporter leur contribution financière qu’ils mettront à sa disposition durant la campagne. Khalifa Sall n’aura vraiment pas des difficultés financières à se faire durant la campagne.

Anta Babacar Ngom va profiter des milliards de son père. Elle n’a pas de souci à se faire durant la campagne sur le plan financier. D’ailleurs, elle a démontré toute sa puissance financière lors de son déploiement sur le terrain pour la collecte de parrainages. Elle n’a pas eu des difficultés pour rassembler le nombre de parrains nécessaires. Les Sénégalais se sont fait une idée des moyens dont elle disposera pour sa campagne.

Mamadou Aliou Dia, le candidat du PUR sera soutenu par la puissante machine des Moustarchidines. Et les différents postes qu’il a eu à occuper sur le plan international font qu’il est homme nanti. Et les Moustarchidines savent se mobiliser lorsqu’il le faut pour débloquer les moyens financiers. D’ailleurs lors de la campagne à l’élection présidentielle de 2019, tout le monde a vu les moyens qui avaient été mis à la disposition d’Issa Sall qui était à l’époque le candidat du PUR.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn