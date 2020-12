La chambre d’accusation restitue à Batiplus son argent !

Rebondissement dans l’affaire Batiplus relative à un scandale financier de plus de 2 milliards de francs CFA disparus des coffres de la société. Selon Les Echos, la chambre d’accusation a ordonné la restitution à Batiplus des montants saisis et qui ont été confiés à la Caisse de dépôt et de consignation.

Il s’agit de 525 497 000 francs CFA, 48 483 000 francs CFA mais également 94 820 euros et 10 700 dollars. Ce qui fait près de 650 millions de francs CFA. Mais, précise le journal, il y a également la requête aux fins de saisie conservatoire qui a été accordée par le Doyen des juges et qui s’est soldée par une ordonnance de saisie portant sur deux immeubles appartenant aux parents de Rachelle Sleylati.

Mieux, la requête des parents de l’ancienne responsable des coffres de Batiplus n’a pas eu de suite favorable. Alors qu’ils demandaient la levée de la mesure conservatoire sur les immeubles, la chambre d’accusation a rejeté la requête, le 17 décembre dernier.

Toutefois, l’avocat Tom Diagne a formé un pourvoi sur cet arrêt de la juridiction de recours.